Технический анализ SPX6900 (SPX) за сегодня Страница анализа SPX6900 предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SPX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SPX6900 ниже. Регистрация

Изменение цены SPX6900 (SPX) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,3215 -- -5,08% -15,02% -26,28%

Технические индикаторы SPX6900

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SPX6900 на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 2 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,3215 0,3214 R2 0,3214 0,3213 R1 0,3212 0,3212 PP 0,3211 0,3211 S1 0,3209 0,321 S2 0,3208 0,3209 S3 0,3206 0,3208

Рыночные сигналы SPX6900 Текущий чистый объем открытых ордеров -0,04M $2,82 M $2,86 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,06M 3-дневные активные покупки $1,62 M 3-дневные активные продажи $1,56 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,18M 7-дневные активные покупки $4,21 M 7-дневные активные продажи $4,03 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала SPX6900 Чистый приток Цена SPXUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,65 M 0,32 2026-08-09 -$0,38 M 0,33 2026-08-08 -$0,54 M 0,33 2026-08-07 -$0,69 M 0,33 2026-08-06 -$1,38 M 0,33 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте SPX6900 (SPX) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SPX6900 в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч SPX / USDT $0,3216 $0,3216 $0,3216 -1,06% 469.02K (USDT) Торговля SPX / USDC $0,3211 $0,3211 $0,3211 -1,09% 165.94K (USDT) Торговля