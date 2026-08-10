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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SPX6900, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SPX6900, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ SPX6900 (SPX) за сегодня

Технический анализ SPX6900 (SPX) за сегодня

Страница анализа SPX6900 предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SPX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SPX6900 ниже.

Изменение цены SPX6900 (SPX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3215---5,08%-15,02%-26,28%
Узнайте больше о цене SPX6900

Технические индикаторы SPX6900

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SPX6900 на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3215
0,3214
R2
0,3214
0,3213
R1
0,3212
0,3212
PP
0,3211
0,3211
S1
0,3209
0,321
S2
0,3208
0,3209
S3
0,3206
0,3208

Рыночные сигналы SPX6900

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,04M
$2,82 M
$2,86 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
3-дневные активные покупки
$1,62 M
3-дневные активные продажи
$1,56 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,18M
7-дневные активные покупки
$4,21 M
7-дневные активные продажи
$4,03 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SPX6900

Чистый притокЦена SPXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,65 M0,32
2026-08-09-$0,38 M0,33
2026-08-08-$0,54 M0,33
2026-08-07-$0,69 M0,33
2026-08-06-$1,38 M0,33

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о SPX6900

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SPX/USDT
$0,3216
$0,3216$0,3216
-1,06%
469.02K (USDT)
SPX/USDC
$0,3211
$0,3211$0,3211
-1,09%
165.94K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SPX в USD

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SPX
SPX
USD
USD

1 SPX = 0,3215 USD

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