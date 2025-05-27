Что такое Ask Splat (SPLAT)

SPLAT – это основанный на блокчейне мемкоин, предназначенный для поддержки интеллектуальных торговых терминалов. Проект делает акцент на своем уникальном персонализированном торговом помощнике и предоставляет пользователям интерактивное сообщество, поощряющее творчество и участие.

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Ask Splat Прогноз Цены

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SPLAT на местную валюту

1 SPLAT к VND ₫ 261,28179 1 SPLAT к AUD A$ 0,0156926 1 SPLAT к GBP ￡ 0,0074387 1 SPLAT к EUR € 0,0088653 1 SPLAT к USD $ 0,01019 1 SPLAT к MYR RM 0,0430018 1 SPLAT к TRY ₺ 0,3965948 1 SPLAT к JPY ¥ 1,4594118 1 SPLAT к RUB ₽ 0,8138753 1 SPLAT к INR ₹ 0,8695127 1 SPLAT к IDR Rp 164,3548157 1 SPLAT к PHP ₱ 0,5651374 1 SPLAT к EGP ￡E. 0,5077677 1 SPLAT к BRL R$ 0,0576754 1 SPLAT к CAD C$ 0,0139603 1 SPLAT к BDT ৳ 1,2414477 1 SPLAT к NGN ₦ 16,1233313 1 SPLAT к UAH ₴ 0,4237002 1 SPLAT к VES Bs 0,95786 1 SPLAT к PKR Rs 2,8696059 1 SPLAT к KZT ₸ 5,1883404 1 SPLAT к THB ฿ 0,3335187 1 SPLAT к TWD NT$ 0,3052924 1 SPLAT к AED د.إ 0,0373973 1 SPLAT к CHF Fr 0,0083558 1 SPLAT к HKD HK$ 0,0797877 1 SPLAT к MAD .د.م 0,0934423 1 SPLAT к MXN $ 0,1958518

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