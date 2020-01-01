Токеномика GhostyCash (SPKY) Откройте для себя ключевую информацию о GhostyCash (SPKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GhostyCash (SPKY) Универсальный мультичейн мост с опциональной конфиденциальностью. Официальный сайт: https://www.ghosty.cash/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/SPKYc2DJvTkM9LXZAsTgDpnWtjeZfyDJ1oNe2TwpgV6 Купить SPKY сейчас!

Токеномика и анализ цен GhostyCash (SPKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GhostyCash (SPKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 701,09K $ 701,09K $ 701,09K Общее предложение: $ 18,00M $ 18,00M $ 18,00M Оборотное предложение: $ 9,13M $ 9,13M $ 9,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Исторический максимум: $ 5,1987 $ 5,1987 $ 5,1987 Исторический минимум: $ 0,05656669017331259 $ 0,05656669017331259 $ 0,05656669017331259 Текущая цена: $ 0,0768 $ 0,0768 $ 0,0768 Узнайте больше о цене GhostyCash (SPKY)

Токеномика GhostyCash (SPKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GhostyCash (SPKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPKY, изучите текущую цену SPKY!

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