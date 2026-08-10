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Технический анализ Spark (SPK) за сегодня

Технический анализ Spark (SPK) за сегодня

Страница анализа Spark предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SPK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Spark ниже.

Изменение цены Spark (SPK)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01472---5,40%-15,75%-56,47%
Узнайте больше о цене Spark

Технические индикаторы Spark

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Spark на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 9
Покупка 14
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 5Покупка 7
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 4Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0147
0,01469
R2
0,01469
0,01469
R1
0,01469
0,01469
PP
0,01468
0,01468
S1
0,01468
0,01468
S2
0,01467
0,01468
S3
0,01467
0,01467

Рыночные сигналы Spark

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,43M
$8,56 M
$8,13 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,70 M
3-дневные активные продажи
$0,69 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,94 M
7-дневные активные продажи
$0,94 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Spark

Чистый притокЦена SPKUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,01
2026-08-09-$0,03 M0,01
2026-08-08-$0,03 M0,01
2026-08-07-$0,07 M0,02
2026-08-06$0,00 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SPK/USDT
$0,01472
$0,01472$0,01472
-1,85%
3.91M (USDT)
SPK/USDC
$0,01471
$0,01471$0,01471
-1,93%
3.66M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SPK в USD

Сумма

SPK
SPK
USD
USD

1 SPK = 0,01472 USD

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