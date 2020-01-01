Токеномика Sphere (SPHR)

Токеномика Sphere (SPHR)

Откройте для себя ключевую информацию о Sphere (SPHR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sphere (SPHR)

Sphere – это первый криптовалютный старт-ап, сочетающий в себе элементы искусственного интеллекта и SocialFi, предназначенный для беспрепятственного подключения как EVM, так и не EVM-проектов, способствующий кроссчейн совместимости и децентрализованным инновациям.

Официальный сайт:
http://sphr.mobi/
Whitepaper:
https://spheresphr.gitbook.io/sphere-white-paper/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x70cB7128e2890d38776D430e480b91348218df50

Токеномика и анализ цен Sphere (SPHR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sphere (SPHR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 2,99
$ 2,99$ 2,99
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,00000000000000000004
$ 0,00000000000000000004$ 0,00000000000000000004

Токеномика Sphere (SPHR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sphere (SPHR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPHR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPHR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPHR, изучите текущую цену SPHR!

Как купить SPHR

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История цены Sphere (SPHR)

Анализ истории цены SPHR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.