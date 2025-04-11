Что такое Sphere (SPHR)

Sphere – это первый криптовалютный старт-ап, сочетающий в себе элементы искусственного интеллекта и SocialFi, предназначенный для беспрепятственного подключения как EVM, так и не EVM-проектов, способствующий кроссчейн совместимости и децентрализованным инновациям.

Sphere доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Sphere. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Sphere Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Sphere, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена SPHR в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Sphere.

История цен Sphere

Отслеживание траектории движения цены SPHR дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории SPHR в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Sphere.

Как купить Sphere (SPHR)

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SPHR на местную валюту

1 SPHR к VND ₫ 84.6153 1 SPHR к AUD A$ 0.005247 1 SPHR к GBP ￡ 0.002508 1 SPHR к EUR € 0.002904 1 SPHR к USD $ 0.0033 1 SPHR к MYR RM 0.014586 1 SPHR к TRY ₺ 0.125598 1 SPHR к JPY ¥ 0.473781 1 SPHR к RUB ₽ 0.274626 1 SPHR к INR ₹ 0.283602 1 SPHR к IDR Rp 54.999978 1 SPHR к KRW ₩ 4.687485 1 SPHR к PHP ₱ 0.188661 1 SPHR к EGP ￡E. 0.169356 1 SPHR к BRL R$ 0.019338 1 SPHR к CAD C$ 0.004554 1 SPHR к BDT ৳ 0.401049 1 SPHR к NGN ₦ 5.271552 1 SPHR к UAH ₴ 0.13662 1 SPHR к VES Bs 0.2343 1 SPHR к PKR Rs 0.925386 1 SPHR к KZT ₸ 1.705407 1 SPHR к THB ฿ 0.110484 1 SPHR к TWD NT$ 0.106755 1 SPHR к AED د.إ 0.012111 1 SPHR к CHF Fr 0.002673 1 SPHR к HKD HK$ 0.025575 1 SPHR к MAD .د.م 0.03069 1 SPHR к MXN $ 0.067056

Источники Sphere

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Sphere Какова цена Sphere (SPHR) сегодня? Текущая цена Sphere (SPHR) составляет 0.0033 USD . Какова рыночная капитализация Sphere (SPHR)? Текущая рыночная капитализация Sphere составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения SPHR на его рыночную цену в реальном времени 0.0033 USD . Каково оборотное предложение Sphere (SPHR)? Текущее оборотное предложение Sphere (SPHR) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Sphere (SPHR)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена Sphere (SPHR) составляет 2.99 USD . Каков 24-часовой объем торгов Sphere (SPHR)? 24-часовой объем торгов Sphere (SPHR) составляет $ 351.55K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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