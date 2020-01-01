Токеномика Sao Paulo FC FT (SPFC)

Токеномика Sao Paulo FC FT (SPFC)

Откройте для себя ключевую информацию о Sao Paulo FC FT (SPFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sao Paulo FC FT (SPFC)

Sao Paulo FC Fan Token позволяет болельщикам $SPFC иметь токенизированную долю влияния на решения клуба. Болельщики могут принимать участие в самых разных клубных решениях и при этом зарабатывать награды и опыт, который не купишь за деньги.

Официальный сайт:
https://socios.com
Обозреватель блоков:
https://chiliscan.com/token/0x540165b9dfdde31658f9ba0ca5504eda448bffd0

Токеномика и анализ цен Sao Paulo FC FT (SPFC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sao Paulo FC FT (SPFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 112,14K
$ 112,14K$ 112,14K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 4,19M
$ 4,19M$ 4,19M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,75
$ 0,75$ 0,75
Исторический минимум:
$ 0,021901567570815666
$ 0,021901567570815666$ 0,021901567570815666
Текущая цена:
$ 0,02678
$ 0,02678$ 0,02678

Токеномика Sao Paulo FC FT (SPFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sao Paulo FC FT (SPFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SPFC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SPFC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPFC, изучите текущую цену SPFC!

Как купить SPFC

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История цены Sao Paulo FC FT (SPFC)

Анализ истории цены SPFC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SPFC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.