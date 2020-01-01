Токеномика Sao Paulo FC FT (SPFC) Откройте для себя ключевую информацию о Sao Paulo FC FT (SPFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sao Paulo FC FT (SPFC) Sao Paulo FC Fan Token позволяет болельщикам $SPFC иметь токенизированную долю влияния на решения клуба. Болельщики могут принимать участие в самых разных клубных решениях и при этом зарабатывать награды и опыт, который не купишь за деньги. Официальный сайт: https://socios.com Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0x540165b9dfdde31658f9ba0ca5504eda448bffd0 Купить SPFC сейчас!

Токеномика и анализ цен Sao Paulo FC FT (SPFC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sao Paulo FC FT (SPFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 112,14K $ 112,14K $ 112,14K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 4,19M $ 4,19M $ 4,19M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 Исторический минимум: $ 0,021901567570815666 $ 0,021901567570815666 $ 0,021901567570815666 Текущая цена: $ 0,02678 $ 0,02678 $ 0,02678 Узнайте больше о цене Sao Paulo FC FT (SPFC)

Токеномика Sao Paulo FC FT (SPFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sao Paulo FC FT (SPFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPFC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPFC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPFC, изучите текущую цену SPFC!

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