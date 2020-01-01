Токеномика SpacePi (SPACEPI) Откройте для себя ключевую информацию о SpacePi (SPACEPI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SpacePi (SPACEPI) SpacePi - уникальный игрок в блокчейн-пространстве, предлагающий ряд услуг, выходящих за рамки таких специализированных направлений, как DeFi или NFT. Ее цель - удовлетворить разнообразные потребности развивающегося блокчейн-сообщества с помощью экосистемы "все в одном". Официальный сайт: https://eth.space-pi.com Whitepaper: https://x.pi.space/spacepi-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x69b14e8d3cebfdd8196bfe530954a0c226e5008e Купить SPACEPI сейчас!

Токеномика и анализ цен SpacePi (SPACEPI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SpacePi (SPACEPI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 840,00K $ 840,00K $ 840,00K Исторический максимум: $ 0,00000006 $ 0,00000006 $ 0,00000006 Исторический минимум: $ 0,000000000446714564 $ 0,000000000446714564 $ 0,000000000446714564 Текущая цена: $ 0,00000000084 $ 0,00000000084 $ 0,00000000084 Узнайте больше о цене SpacePi (SPACEPI)

Токеномика SpacePi (SPACEPI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SpacePi (SPACEPI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SPACEPI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SPACEPI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SPACEPI, изучите текущую цену SPACEPI!

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