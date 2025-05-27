Что такое SPACEM TOKEN (SPACEM)

SpaceM – это конечная экосистема Web3, объединяющая различные возможности заработка, включая SocialFi, RealFi, GameFi, решения Fiat2Crypto и многое другое. Построенные на Avalanche, токены $SPACEM предоставляют пользователям безопасные, быстрые транзакции и устойчивый пассивный доход через ноды.

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SPACEM TOKEN Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как SPACEM TOKEN, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена SPACEM в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены SPACEM TOKEN.

История цен SPACEM TOKEN

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Как купить SPACEM TOKEN (SPACEM)

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SPACEM на местную валюту

1 SPACEM к VND ₫ 17,1461367 1 SPACEM к AUD A$ 0,001036485 1 SPACEM к GBP ￡ 0,000488151 1 SPACEM к EUR € 0,000588456 1 SPACEM к USD $ 0,0006687 1 SPACEM к MYR RM 0,002828601 1 SPACEM к TRY ₺ 0,026039178 1 SPACEM к JPY ¥ 0,096145686 1 SPACEM к RUB ₽ 0,053576244 1 SPACEM к INR ₹ 0,057133728 1 SPACEM к IDR Rp 10,962293328 1 SPACEM к PHP ₱ 0,037146285 1 SPACEM к EGP ￡E. 0,033314634 1 SPACEM к BRL R$ 0,003791529 1 SPACEM к CAD C$ 0,000916119 1 SPACEM к BDT ৳ 0,081467721 1 SPACEM к NGN ₦ 1,058063949 1 SPACEM к UAH ₴ 0,027804546 1 SPACEM к VES Bs 0,0628578 1 SPACEM к PKR Rs 0,188312607 1 SPACEM к KZT ₸ 0,340475292 1 SPACEM к THB ฿ 0,021899925 1 SPACEM к TWD NT$ 0,020067687 1 SPACEM к AED د.إ 0,002454129 1 SPACEM к CHF Fr 0,000548334 1 SPACEM к HKD HK$ 0,005235921 1 SPACEM к MAD .د.م 0,006131979 1 SPACEM к MXN $ 0,012885849

Источники SPACEM TOKEN

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о SPACEM TOKEN Какова цена SPACEM TOKEN (SPACEM) сегодня? Текущая цена SPACEM TOKEN (SPACEM) составляет 0,0006687 USD . Какова рыночная капитализация SPACEM TOKEN (SPACEM)? Текущая рыночная капитализация SPACEM TOKEN составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения SPACEM на его рыночную цену в реальном времени 0,0006687 USD . Каково оборотное предложение SPACEM TOKEN (SPACEM)? Текущее оборотное предложение SPACEM TOKEN (SPACEM) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена SPACEM TOKEN (SPACEM)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена SPACEM TOKEN (SPACEM) составляет 0,000703 USD . Каков 24-часовой объем торгов SPACEM TOKEN (SPACEM)? 24-часовой объем торгов SPACEM TOKEN (SPACEM) составляет $ 471,78K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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