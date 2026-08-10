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Технический анализ Spacecoin (SPACE) за сегодня

Технический анализ Spacecoin (SPACE) за сегодня

Страница анализа Spacecoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SPACE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Spacecoin ниже.

Изменение цены Spacecoin (SPACE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00553---6,50%-10,67%-30,73%
Узнайте больше о цене Spacecoin

Технические индикаторы Spacecoin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Spacecoin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 12
Нейтрально 8
Покупка 6
Скользящие средние:НейтральноПродажа 5Нейтрально 5Покупка 4
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,005542
0,005541
R2
0,005541
0,005541
R1
0,005541
0,005541
PP
0,00554
0,00554
S1
0,00554
0,00554
S2
0,005539
0,00554
S3
0,005539
0,005539

Рыночные сигналы Spacecoin

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,12M
$1,57 M
$1,69 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,07 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,17 M
7-дневные активные продажи
$0,16 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Spacecoin

Чистый притокЦена SPACEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07-$0,03 M0,01
2026-08-06-$0,02 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SPACE/USDT
$0,00553
$0,00553$0,00553
+1,67%
14.87M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SPACE в USD

Сумма

SPACE
SPACE
USD
USD

1 SPACE = 0,00553 USD

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