Токеномика Solvm (SOVM) Откройте для себя ключевую информацию о Solvm (SOVM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solvm (SOVM) SOLVM интегрирует встроенное масштабирование уровня 2 с приватностью ZK в сети Solana, прокладывая путь к эффективным и безопасным DApps, которые могут обслуживать миллионы. Официальный сайт: https://solvm.io/ Whitepaper: https://docs.solvm.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7mEnzn7eRvnKUTEc3A7sxDp9eMF6uP6Jp8GsdxjGRat2 Купить SOVM сейчас!

Токеномика и анализ цен Solvm (SOVM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solvm (SOVM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,3 $ 0,3 $ 0,3 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000175 $ 0,000175 $ 0,000175 Узнайте больше о цене Solvm (SOVM)

Токеномика Solvm (SOVM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solvm (SOVM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOVM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOVM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOVM, изучите текущую цену SOVM!

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