Токеномика Sovryn (SOV) Откройте для себя ключевую информацию о Sovryn (SOV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sovryn (SOV) Sovryn – это платформа "без доверия" с открытым исходным кодом, которая позволит любому создавать и взаимодействовать с Bitcoin для развития экономики будущего. Основное внимание Sovryn сосредоточено на запуске BitcoinOS, которая будет масштабируемой сетью совместимых ролапов, разделяющих безопасность Bitcoin. Официальный сайт: https://sovryn.app/ Whitepaper: https://docsend.com/view/mbhvi379crhagtwp Обозреватель блоков: https://explorer.rsk.co/address/0xefc78fc7d48b64958315949279ba181c2114abbd Купить SOV сейчас!

Токеномика и анализ цен Sovryn (SOV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sovryn (SOV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,09M $ 9,09M $ 9,09M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 61,42M $ 61,42M $ 61,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,80M $ 14,80M $ 14,80M Исторический максимум: $ 2,5 $ 2,5 $ 2,5 Исторический минимум: $ 0,145005980536095 $ 0,145005980536095 $ 0,145005980536095 Текущая цена: $ 0,148 $ 0,148 $ 0,148 Узнайте больше о цене Sovryn (SOV)

Токеномика Sovryn (SOV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sovryn (SOV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOV, изучите текущую цену SOV!

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