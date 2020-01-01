Токеномика DeepSouth AI (SOUTH) Откройте для себя ключевую информацию о DeepSouth AI (SOUTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeepSouth AI (SOUTH) DeepSouth AI – это инновационная система, использующая нейроморфные вычисления для разработки приложений искусственного интеллекта с множеством функций. Официальный сайт: https://deepsouth.ai/ Whitepaper: https://deepsouthai.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xcd24ba0e3364233ee9301c1d608a14753c8739c5 Купить SOUTH сейчас!

Токеномика и анализ цен DeepSouth AI (SOUTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeepSouth AI (SOUTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 96,40K $ 96,40K $ 96,40K Исторический максимум: $ 23,67 $ 23,67 $ 23,67 Исторический минимум: $ 0,1047918386205783 $ 0,1047918386205783 $ 0,1047918386205783 Текущая цена: $ 0,0964 $ 0,0964 $ 0,0964 Узнайте больше о цене DeepSouth AI (SOUTH)

Токеномика DeepSouth AI (SOUTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeepSouth AI (SOUTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOUTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOUTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOUTH, изучите текущую цену SOUTH!

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