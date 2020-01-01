Токеномика Soulsaver (SOUL) Откройте для себя ключевую информацию о Soulsaver (SOUL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Soulsaver (SOUL) Soulsaver - это экосистема P2E-игр, созданная с помощью NFT в качестве параметра. P2E-игра Soulsaver, которую разработала команда проекта Soulsaver, представляет собой основанную на блокчейне ролевую стратегическую игру-симулятор простоя, вдохновленную существующей онлайн-игрой Ghost Online. Наша команда объединила жанр стратегического симулятора бездействия, оптимизированный для P2E, с IP Ghost Online в качестве основы для разработки Soulsaver. Таким образом, наша команда намерена создать экосистему на основе блокчейна, обслуживающую популярные P2E-игры, которыми каждый может легко и удобно наслаждаться. Официальный сайт: https://idlesoulsavers.io/ Whitepaper: https://idle-soulsaver.gitbook.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x992D339532A9C42F1b0E59A57e95F38da38c66F6 Купить SOUL сейчас!

Токеномика и анализ цен Soulsaver (SOUL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Soulsaver (SOUL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,55K $ 15,55K $ 15,55K Исторический максимум: $ 0,39997 $ 0,39997 $ 0,39997 Исторический минимум: $ 0,000001329411884244 $ 0,000001329411884244 $ 0,000001329411884244 Текущая цена: $ 0,000001555 $ 0,000001555 $ 0,000001555 Узнайте больше о цене Soulsaver (SOUL)

Токеномика Soulsaver (SOUL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Soulsaver (SOUL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOUL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOUL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOUL, изучите текущую цену SOUL!

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