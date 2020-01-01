Токеномика Soulsaver (SOUL)

Токеномика Soulsaver (SOUL)

Откройте для себя ключевую информацию о Soulsaver (SOUL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Soulsaver (SOUL)

Soulsaver - это экосистема P2E-игр, созданная с помощью NFT в качестве параметра. P2E-игра Soulsaver, которую разработала команда проекта Soulsaver, представляет собой основанную на блокчейне ролевую стратегическую игру-симулятор простоя, вдохновленную существующей онлайн-игрой Ghost Online. Наша команда объединила жанр стратегического симулятора бездействия, оптимизированный для P2E, с IP Ghost Online в качестве основы для разработки Soulsaver. Таким образом, наша команда намерена создать экосистему на основе блокчейна, обслуживающую популярные P2E-игры, которыми каждый может легко и удобно наслаждаться.

Официальный сайт:
https://idlesoulsavers.io/
Whitepaper:
https://idle-soulsaver.gitbook.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x992D339532A9C42F1b0E59A57e95F38da38c66F6

Токеномика и анализ цен Soulsaver (SOUL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Soulsaver (SOUL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,55K
$ 15,55K$ 15,55K
Исторический максимум:
$ 0,39997
$ 0,39997$ 0,39997
Исторический минимум:
$ 0,000001329411884244
$ 0,000001329411884244$ 0,000001329411884244
Текущая цена:
$ 0,000001555
$ 0,000001555$ 0,000001555

Токеномика Soulsaver (SOUL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Soulsaver (SOUL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOUL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOUL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOUL, изучите текущую цену SOUL!

Как купить SOUL

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История цены Soulsaver (SOUL)

Анализ истории цены SOUL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.