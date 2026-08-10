Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SoSoValue, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SoSoValue, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о SOSO

Информация о цене SOSO

Что такое SOSO

Whitepaper SOSO

Официальный сайт SOSO

Токеномика SOSO

Прогноз цен SOSO

История SOSO

Руководство по покупке SOSO

Конвертер валют SOSO в фиат

SOSO на споте

Фьючерсы SOSO USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ SoSoValue (SOSO) за сегодня

Технический анализ SoSoValue (SOSO) за сегодня

Страница анализа SoSoValue предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SOSO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SoSoValue ниже.

Изменение цены SoSoValue (SOSO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3445--+4,71%+11,70%-9,28%
Узнайте больше о цене SoSoValue

Поток капитала SoSoValue

Чистый притокЦена SOSOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,34
2026-08-09$0,00 M0,35
2026-08-08$0,00 M0,36
2026-08-07$0,00 M0,36
2026-08-06$0,00 M0,36

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о SoSoValue

Торгуйте SoSoValue (SOSO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SoSoValue в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SOSO/USDT
$0,3445
$0,3445$0,3445
-2,48%
284.86K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SOSO в USD

Сумма

SOSO
SOSO
USD
USD

1 SOSO = 0,3444 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.