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Технический анализ SOON (SOON) за сегодня

Технический анализ SOON (SOON) за сегодня

Страница анализа SOON предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SOON, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SOON ниже.

Изменение цены SOON (SOON)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2241--+2,46%+31,28%+23,13%
Узнайте больше о цене SOON

Поток капитала SOON

Чистый притокЦена SOONUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,23
2026-08-09$0,00 M0,22
2026-08-08$0,00 M0,22
2026-08-07$0,00 M0,21
2026-08-06$0,00 M0,22

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SOON/USDT
$0,2241
$0,2241$0,2241
+3,51%
482.91K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SOON в USD

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1 SOON = 0,2241 USD

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