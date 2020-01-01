Токеномика Sonorus (SONORUS) Откройте для себя ключевую информацию о Sonorus (SONORUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sonorus (SONORUS) Sonorus - это революционная платформа, использующая технологию TrendFi для преобразования взаимодействия поклонников и исполнителей с музыкой. Благодаря нашей системе голосования на цепочке любители музыки могут поддерживать свои любимые треки, влияя на рост их популярности. По мере того как песни набирают обороты, артисты и поклонники могут получать вознаграждения, поднимаясь в чартах, создавая сообщество, где страсть каждого к музыке признается и вознаграждается. Официальный сайт: https://sonorus.network/ Whitepaper: https://sonorus.gitbook.io/sonorus-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xF3A587d1AC967b40DB59223434BAf0C6e11588EA Купить SONORUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Sonorus (SONORUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sonorus (SONORUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,37918 $ 0,37918 $ 0,37918 Исторический минимум: $ 0,001522365158981635 $ 0,001522365158981635 $ 0,001522365158981635 Текущая цена: $ 0,001843 $ 0,001843 $ 0,001843 Узнайте больше о цене Sonorus (SONORUS)

Токеномика Sonorus (SONORUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sonorus (SONORUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SONORUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SONORUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SONORUS, изучите текущую цену SONORUS!

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