Токеномика Sonorus (SONORUS)

Токеномика Sonorus (SONORUS)

Откройте для себя ключевую информацию о Sonorus (SONORUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Sonorus (SONORUS)

Sonorus - это революционная платформа, использующая технологию TrendFi для преобразования взаимодействия поклонников и исполнителей с музыкой. Благодаря нашей системе голосования на цепочке любители музыки могут поддерживать свои любимые треки, влияя на рост их популярности. По мере того как песни набирают обороты, артисты и поклонники могут получать вознаграждения, поднимаясь в чартах, создавая сообщество, где страсть каждого к музыке признается и вознаграждается.

Официальный сайт:
https://sonorus.network/
Whitepaper:
https://sonorus.gitbook.io/sonorus-whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xF3A587d1AC967b40DB59223434BAf0C6e11588EA

Токеномика и анализ цен Sonorus (SONORUS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sonorus (SONORUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
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Исторический максимум:
$ 0,37918
$ 0,37918$ 0,37918
Исторический минимум:
$ 0,001522365158981635
$ 0,001522365158981635$ 0,001522365158981635
Текущая цена:
$ 0,001843
$ 0,001843$ 0,001843

Токеномика Sonorus (SONORUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Sonorus (SONORUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SONORUS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SONORUS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SONORUS, изучите текущую цену SONORUS!

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История цены Sonorus (SONORUS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.