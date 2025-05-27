Что такое Sonorus (SONORUS)

Sonorus - это революционная платформа, использующая технологию TrendFi для преобразования взаимодействия поклонников и исполнителей с музыкой. Благодаря нашей системе голосования на цепочке любители музыки могут поддерживать свои любимые треки, влияя на рост их популярности. По мере того как песни набирают обороты, артисты и поклонники могут получать вознаграждения, поднимаясь в чартах, создавая сообщество, где страсть каждого к музыке признается и вознаграждается.

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Sonorus Прогноз Цены

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SONORUS на местную валюту

1 SONORUS к VND ₫ 62,05122 1 SONORUS к AUD A$ 0,003751 1 SONORUS к GBP ￡ 0,0017666 1 SONORUS к EUR € 0,0021296 1 SONORUS к USD $ 0,00242 1 SONORUS к MYR RM 0,0102366 1 SONORUS к TRY ₺ 0,0942348 1 SONORUS к JPY ¥ 0,3479476 1 SONORUS к RUB ₽ 0,1938904 1 SONORUS к INR ₹ 0,2067648 1 SONORUS к IDR Rp 39,6721248 1 SONORUS к PHP ₱ 0,134431 1 SONORUS к EGP ￡E. 0,1205644 1 SONORUS к BRL R$ 0,0137214 1 SONORUS к CAD C$ 0,0033154 1 SONORUS к BDT ৳ 0,2948286 1 SONORUS к NGN ₦ 3,8290934 1 SONORUS к UAH ₴ 0,1006236 1 SONORUS к VES Bs 0,22748 1 SONORUS к PKR Rs 0,6814962 1 SONORUS к KZT ₸ 1,2321672 1 SONORUS к THB ฿ 0,079255 1 SONORUS к TWD NT$ 0,0726242 1 SONORUS к AED د.إ 0,0088814 1 SONORUS к CHF Fr 0,0019844 1 SONORUS к HKD HK$ 0,0189486 1 SONORUS к MAD .د.م 0,0221914 1 SONORUS к MXN $ 0,0466334

Источники Sonorus

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