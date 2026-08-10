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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Sonic SVM, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Sonic SVM, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Sonic SVM (SONIC) за сегодня

Технический анализ Sonic SVM (SONIC) за сегодня

Страница анализа Sonic SVM предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SONIC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Sonic SVM ниже.

Изменение цены Sonic SVM (SONIC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01902--+3,42%-23,80%-56,57%
Узнайте больше о цене Sonic SVM

Технические индикаторы Sonic SVM

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Sonic SVM на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 10
Покупка 11
Скользящие средние:НейтральноПродажа 4Нейтрально 6Покупка 4
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 4Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0191
0,01909
R2
0,01909
0,01908
R1
0,01908
0,01908
PP
0,01907
0,01907
S1
0,01906
0,01906
S2
0,01905
0,01906
S3
0,01904
0,01905

Рыночные сигналы Sonic SVM

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,57M
$7,39 M
$7,96 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,04 M
7-дневные активные продажи
$0,04 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Sonic SVM

Чистый притокЦена SONICUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,02
2026-08-09-$0,01 M0,02
2026-08-08$0,00 M0,02
2026-08-07$0,00 M0,02
2026-08-06$0,00 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Sonic SVM

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SONIC/USDT
$0,01902
$0,01902$0,01902
-0,15%
2.93M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SONIC в USD

Сумма

SONIC
SONIC
USD
USD

1 SONIC = 0,01901 USD

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