Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Somnia, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Somnia, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о SOMI

Информация о цене SOMI

Что такое SOMI

Whitepaper SOMI

Официальный сайт SOMI

Токеномика SOMI

Прогноз цен SOMI

История SOMI

Руководство по покупке SOMI

Конвертер валют SOMI в фиат

SOMI на споте

Фьючерсы SOMI USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Somnia (SOMI) за сегодня

Технический анализ Somnia (SOMI) за сегодня

Страница анализа Somnia предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SOMI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Somnia ниже.

Изменение цены Somnia (SOMI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,09006--+5,48%-14,43%-51,59%
Узнайте больше о цене Somnia

Технические индикаторы Somnia

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Somnia на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 2
Нейтрально 15
Покупка 9
Скользящие средние:НейтральноПродажа 1Нейтрально 11Покупка 2
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 4Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0899
0,0899
R2
0,0899
0,0898
R1
0,0898
0,0898
PP
0,0898
0,0898
S1
0,0897
0,0897
S2
0,0897
0,0897
S3
0,0896
0,0897

Рыночные сигналы Somnia

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,38M
$7,79 M
$8,17 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,09 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,17 M
7-дневные активные продажи
$0,17 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Somnia

Чистый притокЦена SOMIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,09
2026-08-09$0,11 M0,09
2026-08-08$0,03 M0,09
2026-08-07-$0,03 M0,09
2026-08-06$0,03 M0,09

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Somnia

Торгуйте Somnia (SOMI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Somnia в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SOMI/USDT
$0,09008
$0,09008$0,09008
-2,76%
656.26K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SOMI в USD

Сумма

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0,09006 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.