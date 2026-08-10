Технический анализ Solv Protocol (SOLV) за сегодня Страница анализа Solv Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SOLV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Solv Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Solv Protocol (SOLV) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,002506 -- +5,42% -10,09% -56,33%

Технические индикаторы Solv Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Solv Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 13 Нейтрально 2 Покупка 11 Скользящие средние : Продажа Продажа 9 Нейтрально 1 Покупка 4 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 1 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,002504 0,002503 R2 0,002503 0,002502 R1 0,002502 0,002502 PP 0,002501 0,002501 S1 0,0025 0,0025 S2 0,002499 0,0025 S3 0,002498 0,002499

Рыночные сигналы Solv Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,35M $6,52 M $6,87 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 3-дневные активные покупки $0,46 M 3-дневные активные продажи $0,43 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,03M 7-дневные активные покупки $0,54 M 7-дневные активные продажи $0,51 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Solv Protocol Чистый приток Цена SOLVUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,08 M 0,00 2026-08-09 $0,06 M 0,00 2026-08-08 $0,00 M 0,00 2026-08-07 $0,01 M 0,00 2026-08-06 -$0,01 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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