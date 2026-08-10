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Технический анализ Solv Protocol (SOLV) за сегодня

Технический анализ Solv Protocol (SOLV) за сегодня

Страница анализа Solv Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SOLV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Solv Protocol ниже.

Изменение цены Solv Protocol (SOLV)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,002506--+5,42%-10,09%-56,33%
Узнайте больше о цене Solv Protocol

Технические индикаторы Solv Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Solv Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 2
Покупка 11
Скользящие средние:ПродажаПродажа 9Нейтрально 1Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,002504
0,002503
R2
0,002503
0,002502
R1
0,002502
0,002502
PP
0,002501
0,002501
S1
0,0025
0,0025
S2
0,002499
0,0025
S3
0,002498
0,002499

Рыночные сигналы Solv Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,35M
$6,52 M
$6,87 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,46 M
3-дневные активные продажи
$0,43 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,54 M
7-дневные активные продажи
$0,51 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Solv Protocol

Чистый притокЦена SOLVUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,08 M0,00
2026-08-09$0,06 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,01 M0,00
2026-08-06-$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SOLV/USDT
$0,002506
$0,002506$0,002506
-5,43%
28.73M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SOLV в USD

Сумма

SOLV
SOLV
USD
USD

1 SOLV = 0,002506 USD

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