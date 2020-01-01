Токеномика SHEN-RON PROJECT (SNRN) Откройте для себя ключевую информацию о SHEN-RON PROJECT (SNRN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SHEN-RON PROJECT (SNRN) В соответствии с новой парадигмой, утверждающей, что "старение излечимо", этот проект направлен на реализацию фундаментального желания современных людей наслаждаться долгой и полноценной жизнью, оставаясь при этом человеком, который может любить себя вечно. Официальный сайт: https://snrn.io/ Whitepaper: https://snrn.io/cmn/img/wp.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5e9eef4353b796e0ac11121b4b6be17264d9c9b8 Купить SNRN сейчас!

Токеномика и анализ цен SHEN-RON PROJECT (SNRN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHEN-RON PROJECT (SNRN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5 $ 5 $ 5 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0008 $ 0,0008 $ 0,0008 Узнайте больше о цене SHEN-RON PROJECT (SNRN)

Токеномика SHEN-RON PROJECT (SNRN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SHEN-RON PROJECT (SNRN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNRN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNRN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNRN, изучите текущую цену SNRN!

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