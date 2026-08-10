Технический анализ SN51 (SN51) за сегодня
Изменение цены SN51 (SN51)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$15,06
|--
|+18,02%
|+31,98%
|-15,78%
Поток капитала SN51
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,00 M
|15,06
|2026-08-09
|-$0,01 M
|15,22
|2026-08-08
|$0,00 M
|14,44
|2026-08-07
|$0,00 M
|13,98
|2026-08-06
|$0,00 M
|13,39
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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