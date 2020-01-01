Токеномика Smog (SMOG)

Токеномика Smog (SMOG)

Откройте для себя ключевую информацию о Smog (SMOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Smog (SMOG)

Могучий дракон SMOG испепеляет всех своих криптомемных врагов. Покупайте и удерживайте токены $SMOG, чтобы получить доступ к величайшему аирдропу, который когда-либо видела сеть Solana! Покупайте, торгуйте и выполняйте задания Zealy, чтобы вместе со SMOG победить своих врагов!

Официальный сайт:
https://smogtoken.com/en
Whitepaper:
https://smogtoken.com/assets/documents/SMOG%20Litepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/FS66v5XYtJAFo14LiPz5HT93EUMAHmYipCfQhLpU4ss8

Токеномика и анализ цен Smog (SMOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smog (SMOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,51M
$ 6,51M$ 6,51M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 779,00M
$ 779,00M$ 779,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,3
$ 0,3$ 0,3
Исторический минимум:
$ 0,00647600481181545
$ 0,00647600481181545$ 0,00647600481181545
Текущая цена:
$ 0,00836
$ 0,00836$ 0,00836

Токеномика Smog (SMOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Smog (SMOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SMOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SMOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMOG, изучите текущую цену SMOG!

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История цены Smog (SMOG)

Анализ истории цены SMOG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.