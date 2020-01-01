Токеномика Smiley (SMILEY) Откройте для себя ключевую информацию о Smiley (SMILEY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Smiley (SMILEY) $SMILEY - это мемкоин на Ethereum. Официальный сайт: https://www.smiley.ws/ Whitepaper: https://smiley-1.gitbook.io/smileypaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4c6e2c495b974b8d4220e370f23c7e0e1da9b644 Купить SMILEY сейчас!

Токеномика и анализ цен Smiley (SMILEY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smiley (SMILEY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,00000000006 $ 0,00000000006 $ 0,00000000006 Исторический минимум: $ 0,000000000000201019 $ 0,000000000000201019 $ 0,000000000000201019 Текущая цена: $ 0,000000000001089 $ 0,000000000001089 $ 0,000000000001089 Узнайте больше о цене Smiley (SMILEY)

Токеномика Smiley (SMILEY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Smiley (SMILEY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SMILEY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SMILEY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMILEY, изучите текущую цену SMILEY!

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