Токеномика SumatiWorld (SMAT) Откройте для себя ключевую информацию о SumatiWorld (SMAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SumatiWorld (SMAT) SUMAT IWORLD – это 3D-игра на блокчейне, сочетающая в себе ИИ, Idle, ARPG, DeFi и социальные системы. Игроки могут исследовать, сражаться, медитировать, строить территории и участвовать в экосистеме через NFT и управление DAO. Официальный сайт: https://sumatiworld.org/ Whitepaper: https://sumatiworld.gitbook.io/sumati-world Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0xD32081FeDd3f94e727581341EacC8D18707Dd7bC Купить SMAT сейчас!

Токеномика и анализ цен SumatiWorld (SMAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SumatiWorld (SMAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 10,5 $ 10,5 $ 10,5 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,2334 $ 0,2334 $ 0,2334 Узнайте больше о цене SumatiWorld (SMAT)

Токеномика SumatiWorld (SMAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SumatiWorld (SMAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SMAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SMAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMAT, изучите текущую цену SMAT!

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