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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Solstice Finance, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Solstice Finance, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Solstice Finance (SLX) за сегодня

Технический анализ Solstice Finance (SLX) за сегодня

Страница анализа Solstice Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SLX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Solstice Finance ниже.

Изменение цены Solstice Finance (SLX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07831--+1,95%-51,58%+108,82%
Узнайте больше о цене Solstice Finance

Технические индикаторы Solstice Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Solstice Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 9
Нейтрально 11
Покупка 6
Скользящие средние:НейтральноПродажа 5Нейтрально 5Покупка 4
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 6Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0784
0,0783
R2
0,0783
0,0783
R1
0,0783
0,0783
PP
0,0782
0,0782
S1
0,0782
0,0782
S2
0,0781
0,0782
S3
0,0781
0,0781

Рыночные сигналы Solstice Finance

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,63M
$3,30 M
$3,93 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,10M
3-дневные активные покупки
$2,35 M
3-дневные активные продажи
$2,25 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,13M
7-дневные активные покупки
$3,76 M
7-дневные активные продажи
$3,62 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Solstice Finance

Чистый притокЦена SLXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,08 M0,08
2026-08-09-$0,02 M0,08
2026-08-08-$0,62 M0,09
2026-08-07-$0,14 M0,08
2026-08-06-$0,05 M0,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SLX/USDT
$0,07831
$0,07831$0,07831
-3,84%
4.39M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SLX в USD

Сумма

SLX
SLX
USD
USD

1 SLX = 0,07831 USD

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