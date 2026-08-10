Технический анализ Solstice Finance (SLX) за сегодня Страница анализа Solstice Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SLX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Solstice Finance ниже. Регистрация

Изменение цены Solstice Finance (SLX) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,07831 -- +1,95% -51,58% +108,82%

Технические индикаторы Solstice Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Solstice Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 9 Нейтрально 11 Покупка 6 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 5 Покупка 4 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 6 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0784 0,0783 R2 0,0783 0,0783 R1 0,0783 0,0783 PP 0,0782 0,0782 S1 0,0782 0,0782 S2 0,0781 0,0782 S3 0,0781 0,0781

Рыночные сигналы Solstice Finance Текущий чистый объем открытых ордеров -0,63M $3,30 M $3,93 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,10M 3-дневные активные покупки $2,35 M 3-дневные активные продажи $2,25 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,13M 7-дневные активные покупки $3,76 M 7-дневные активные продажи $3,62 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Solstice Finance Чистый приток Цена SLXUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,08 M 0,08 2026-08-09 -$0,02 M 0,08 2026-08-08 -$0,62 M 0,09 2026-08-07 -$0,14 M 0,08 2026-08-06 -$0,05 M 0,08 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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