Токеномика Smart Layer Network (SLN) Откройте для себя ключевую информацию о Smart Layer Network (SLN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Smart Layer Network (SLN) Smart Layer has created a new digital asset paradigm through its innovative token standard ERC-5169 & TokenScript. It introduces a token front-end that can transform token liquidity and utility. Официальный сайт: https://www.smartlayer.network/ Whitepaper: https://document.smartlayer.network/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xDb82c0d91E057E05600C8F8dc836bEb41da6df14 Купить SLN сейчас!

Токеномика и анализ цен Smart Layer Network (SLN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smart Layer Network (SLN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,04M $ 1,04M $ 1,04M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 39,10M $ 39,10M $ 39,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,65M $ 2,65M $ 2,65M Исторический максимум: $ 8 $ 8 $ 8 Исторический минимум: $ 0,026581406978998648 $ 0,026581406978998648 $ 0,026581406978998648 Текущая цена: $ 0,02653 $ 0,02653 $ 0,02653 Узнайте больше о цене Smart Layer Network (SLN)

Токеномика Smart Layer Network (SLN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Smart Layer Network (SLN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SLN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SLN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLN, изучите текущую цену SLN!

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