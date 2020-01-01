Токеномика Smart Layer Network (SLN)

Токеномика Smart Layer Network (SLN)

Откройте для себя ключевую информацию о Smart Layer Network (SLN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Smart Layer Network (SLN)

Smart Layer has created a new digital asset paradigm through its innovative token standard ERC-5169 & TokenScript. It introduces a token front-end that can transform token liquidity and utility.

Официальный сайт:
https://www.smartlayer.network/
Whitepaper:
https://document.smartlayer.network/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xDb82c0d91E057E05600C8F8dc836bEb41da6df14

Токеномика и анализ цен Smart Layer Network (SLN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smart Layer Network (SLN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,04M
$ 1,04M$ 1,04M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 39,10M
$ 39,10M$ 39,10M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,65M
$ 2,65M$ 2,65M
Исторический максимум:
$ 8
$ 8$ 8
Исторический минимум:
$ 0,026581406978998648
$ 0,026581406978998648$ 0,026581406978998648
Текущая цена:
$ 0,02653
$ 0,02653$ 0,02653

Токеномика Smart Layer Network (SLN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Smart Layer Network (SLN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SLN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SLN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLN, изучите текущую цену SLN!

Как купить SLN

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История цены Smart Layer Network (SLN)

Анализ истории цены SLN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SLN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.