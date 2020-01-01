Токеномика Catslap (SLAP)

Токеномика Catslap (SLAP)

Откройте для себя ключевую информацию о Catslap (SLAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Catslap (SLAP)

CATSLAP – самая агрессивная кошка в криптовалюте, готовая атаковать даже мемкоины с самым высоким рыночным капиталом. Токен SLAP пришел, чтобы свергнуть «лягушек» и «собак» на блокчейне. Участники соревнуются, чтобы заработать наибольшее вознаграждение. Slap to Earn – поднимитесь по таблице лидеров (Slapometer) и увеличьте счет своей страны!

Официальный сайт:
https://catslaptoken.com/
Whitepaper:
https://catslaptoken.com/assets/documents/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xF107edABF59ba696E38DE62Ad5327415Bd4D4236

Токеномика и анализ цен Catslap (SLAP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catslap (SLAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,35M
$ 2,35M$ 2,35M
Общее предложение:
$ 9,00B
$ 9,00B$ 9,00B
Оборотное предложение:
$ 4,37B
$ 4,37B$ 4,37B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,84M
$ 4,84M$ 4,84M
Исторический максимум:
$ 0,010546
$ 0,010546$ 0,010546
Исторический минимум:
$ 0,000379780758134614
$ 0,000379780758134614$ 0,000379780758134614
Текущая цена:
$ 0,000538
$ 0,000538$ 0,000538

Токеномика Catslap (SLAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Catslap (SLAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SLAP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SLAP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLAP, изучите текущую цену SLAP!

Как купить SLAP

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История цены Catslap (SLAP)

Анализ истории цены SLAP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SLAP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.