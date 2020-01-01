Токеномика Catslap (SLAP) Откройте для себя ключевую информацию о Catslap (SLAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Catslap (SLAP) CATSLAP – самая агрессивная кошка в криптовалюте, готовая атаковать даже мемкоины с самым высоким рыночным капиталом. Токен SLAP пришел, чтобы свергнуть «лягушек» и «собак» на блокчейне. Участники соревнуются, чтобы заработать наибольшее вознаграждение. Slap to Earn – поднимитесь по таблице лидеров (Slapometer) и увеличьте счет своей страны! Официальный сайт: https://catslaptoken.com/ Whitepaper: https://catslaptoken.com/assets/documents/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xF107edABF59ba696E38DE62Ad5327415Bd4D4236 Купить SLAP сейчас!

Токеномика и анализ цен Catslap (SLAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Catslap (SLAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,35M $ 2,35M $ 2,35M Общее предложение: $ 9,00B $ 9,00B $ 9,00B Оборотное предложение: $ 4,37B $ 4,37B $ 4,37B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,84M $ 4,84M $ 4,84M Исторический максимум: $ 0,010546 $ 0,010546 $ 0,010546 Исторический минимум: $ 0,000379780758134614 $ 0,000379780758134614 $ 0,000379780758134614 Текущая цена: $ 0,000538 $ 0,000538 $ 0,000538 Узнайте больше о цене Catslap (SLAP)

Токеномика Catslap (SLAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Catslap (SLAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SLAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SLAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLAP, изучите текущую цену SLAP!

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