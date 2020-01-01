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Технический анализ SkyAI (SKYAI) за сегодня

Технический анализ SkyAI (SKYAI) за сегодня

Страница анализа SkyAI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SKYAI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SkyAI ниже.

Изменение цены SkyAI (SKYAI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,11071--+196,01%+183,94%-80,75%
Узнайте больше о цене SkyAI

Технические индикаторы SkyAI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SkyAI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 4
Покупка 7
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,11088
0,11088
R2
0,11088
0,11087
R1
0,11087
0,11087
PP
0,11087
0,11087
S1
0,11086
0,11086
S2
0,11086
0,11086
S3
0,11085
0,11086

Рыночные сигналы SkyAI

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,68M
$7,73 M
$8,41 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,29M
3-дневные активные покупки
$79,20 M
3-дневные активные продажи
$78,90 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,13M
7-дневные активные покупки
$178,90 M
7-дневные активные продажи
$179,03 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SkyAI

Чистый притокЦена SKYAIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SKYAI/USDT
$0,11055
$0,11055$0,11055
-7,35%
14.01M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SKYAI в USD

Сумма

SKYAI
SKYAI
USD
USD

1 SKYAI = 0,11071 USD

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