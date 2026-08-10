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Технический анализ Sky Protocol (SKY) за сегодня

Технический анализ Sky Protocol (SKY) за сегодня

Страница анализа Sky Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SKY, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Sky Protocol ниже.

Изменение цены Sky Protocol (SKY)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05337---5,36%-11,41%-28,64%
Узнайте больше о цене Sky Protocol

Технические индикаторы Sky Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Sky Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 12
Нейтрально 1
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05325
0,05324
R2
0,05324
0,05324
R1
0,05324
0,05324
PP
0,05323
0,05323
S1
0,05323
0,05323
S2
0,05322
0,05323
S3
0,05322
0,05322

Рыночные сигналы Sky Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$1,04 M
$1,07 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,21 M
3-дневные активные продажи
$0,20 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,58 M
7-дневные активные продажи
$0,59 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Sky Protocol

Чистый притокЦена SKYUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,27 M0,05
2026-08-09-$0,09 M0,05
2026-08-08-$0,07 M0,05
2026-08-07-$0,03 M0,05
2026-08-06-$0,09 M0,06

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SKY/USDT
$0,05337
$0,05337$0,05337
-1,61%
1.08M (USDT)
SKY/USDC
$0,05333
$0,05333$0,05333
-1,67%
1.04M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SKY в USD

Сумма

SKY
SKY
USD
USD

1 SKY = 0,05337 USD

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