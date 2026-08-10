Технический анализ Sky Protocol (SKY) за сегодня Страница анализа Sky Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SKY, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Sky Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Sky Protocol (SKY) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,05337 -- -5,36% -11,41% -28,64%

Технические индикаторы Sky Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Sky Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 12 Нейтрально 1 Покупка 13 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 10 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,05325 0,05324 R2 0,05324 0,05324 R1 0,05324 0,05324 PP 0,05323 0,05323 S1 0,05323 0,05323 S2 0,05322 0,05323 S3 0,05322 0,05322

Рыночные сигналы Sky Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,03M $1,04 M $1,07 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,21 M 3-дневные активные продажи $0,20 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,58 M 7-дневные активные продажи $0,59 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Sky Protocol Чистый приток Цена SKYUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,27 M 0,05 2026-08-09 -$0,09 M 0,05 2026-08-08 -$0,07 M 0,05 2026-08-07 -$0,03 M 0,05 2026-08-06 -$0,09 M 0,06 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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