Токеномика SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) Откройте для себя ключевую информацию о SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) SKOP ОБЪЕДИНЯЕТ ЧЕРЕП С КУЛЬТОВЫМ ШАРМОМ PEPE, УКРЕПЛЯЯ СВОЕ ГОСПОДСТВО В КРИПТОВАЛЮТНОЙ ВСЕЛЕННОЙ. Официальный сайт: https://linktr.ee/trystannft Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x6d3b8c76c5396642960243febf736c6be8b60562 Купить SKOP сейчас!

Токеномика и анализ цен SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,29M $ 2,29M $ 2,29M Исторический максимум: $ 0,09899 $ 0,09899 $ 0,09899 Исторический минимум: $ 0,008606942578188084 $ 0,008606942578188084 $ 0,008606942578188084 Текущая цена: $ 0,01524 $ 0,01524 $ 0,01524 Узнайте больше о цене SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP)

Токеномика SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKOP, изучите текущую цену SKOP!

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