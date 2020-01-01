Токеномика Versity (SITY) Откройте для себя ключевую информацию о Versity (SITY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Versity (SITY) Versity - это виртуальная среда для недвижимости, тесно связанная с реальным миром. Эта платформа призвана обеспечить увлекательный опыт, в котором пользователи могут реально представить себя в своем потенциальном новом доме. Они могут изучать различные параметры, подбирать недвижимость по своему вкусу и напрямую общаться с профессионалами в сфере недвижимости - и все это в цифровом пространстве. Такой подход призван сделать процесс покупки недвижимости более эффективным, устранив обычные ограничения, связанные с физическим расстоянием и графиком работы. В этом виртуальном мире токен Sity играет центральную роль. Он используется в качестве основного средства обмена для всех транзакций, что делает его неотъемлемой частью экономики Versity metaverse, которая разработана как зеркальное отражение реальных операций, но в виртуальном пространстве. Официальный сайт: https://versity.io Whitepaper: https://versity.gitbook.io/en/group-1/versity-project Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xf11f3130d64aa7b52876786336c8dc55b3bdf093 Купить SITY сейчас!

Токеномика и анализ цен Versity (SITY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Versity (SITY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,039991 $ 0,039991 $ 0,039991 Исторический минимум: $ 0,000038610485086345 $ 0,000038610485086345 $ 0,000038610485086345 Текущая цена: $ 0,000034 $ 0,000034 $ 0,000034 Узнайте больше о цене Versity (SITY)

Токеномика Versity (SITY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Versity (SITY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SITY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SITY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SITY, изучите текущую цену SITY!

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