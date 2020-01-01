Токеномика Versity (SITY)

Токеномика Versity (SITY)

Откройте для себя ключевую информацию о Versity (SITY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Versity (SITY)

Versity - это виртуальная среда для недвижимости, тесно связанная с реальным миром. Эта платформа призвана обеспечить увлекательный опыт, в котором пользователи могут реально представить себя в своем потенциальном новом доме. Они могут изучать различные параметры, подбирать недвижимость по своему вкусу и напрямую общаться с профессионалами в сфере недвижимости - и все это в цифровом пространстве. Такой подход призван сделать процесс покупки недвижимости более эффективным, устранив обычные ограничения, связанные с физическим расстоянием и графиком работы. В этом виртуальном мире токен Sity играет центральную роль. Он используется в качестве основного средства обмена для всех транзакций, что делает его неотъемлемой частью экономики Versity metaverse, которая разработана как зеркальное отражение реальных операций, но в виртуальном пространстве.

Официальный сайт:
https://versity.io
Whitepaper:
https://versity.gitbook.io/en/group-1/versity-project
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xf11f3130d64aa7b52876786336c8dc55b3bdf093

Токеномика и анализ цен Versity (SITY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Versity (SITY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,039991
$ 0,039991$ 0,039991
Исторический минимум:
$ 0,000038610485086345
$ 0,000038610485086345$ 0,000038610485086345
Текущая цена:
$ 0,000034
$ 0,000034$ 0,000034

Токеномика Versity (SITY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Versity (SITY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SITY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SITY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SITY, изучите текущую цену SITY!

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История цены Versity (SITY)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.