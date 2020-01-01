Токеномика Versity (SITY)
Информация о Versity (SITY)
Versity - это виртуальная среда для недвижимости, тесно связанная с реальным миром. Эта платформа призвана обеспечить увлекательный опыт, в котором пользователи могут реально представить себя в своем потенциальном новом доме. Они могут изучать различные параметры, подбирать недвижимость по своему вкусу и напрямую общаться с профессионалами в сфере недвижимости - и все это в цифровом пространстве. Такой подход призван сделать процесс покупки недвижимости более эффективным, устранив обычные ограничения, связанные с физическим расстоянием и графиком работы. В этом виртуальном мире токен Sity играет центральную роль. Он используется в качестве основного средства обмена для всех транзакций, что делает его неотъемлемой частью экономики Versity metaverse, которая разработана как зеркальное отражение реальных операций, но в виртуальном пространстве.
Токеномика и анализ цен Versity (SITY)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Versity (SITY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Versity (SITY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Versity (SITY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SITY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SITY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SITY, изучите текущую цену SITY!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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1 SITY = 0,000034 USD