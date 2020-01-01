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Технический анализ SIREN (SIREN) за сегодня

Технический анализ SIREN (SIREN) за сегодня

Страница анализа SIREN предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SIREN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SIREN ниже.

Изменение цены SIREN (SIREN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0413--+27,62%-11,42%-96,49%
Узнайте больше о цене SIREN

Технические индикаторы SIREN

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SIREN на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 14
Нейтрально 2
Покупка 10
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 2Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03586
0,0358
R2
0,0358
0,03576
R1
0,03575
0,03573
PP
0,03569
0,03569
S1
0,03563
0,03564
S2
0,03557
0,03561
S3
0,03551
0,03557

Рыночные сигналы SIREN

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,78M
$1,06 M
$1,84 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,77 M
3-дневные активные продажи
$0,77 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,99 M
7-дневные активные продажи
$0,99 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SIREN

Чистый притокЦена SIRENUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SIREN/USDT
$0,04139
$0,04139$0,04139
+12,47%
3.30M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SIREN в USD

Сумма

SIREN
SIREN
USD
USD

1 SIREN = 0,0413 USD

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