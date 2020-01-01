Токеномика Homer Simpson (SIMPSON)

Токеномика Homer Simpson (SIMPSON)

Откройте для себя ключевую информацию о Homer Simpson (SIMPSON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Homer Simpson (SIMPSON)

Homer Simpson – мемкоин, который заставит тебя воскликнуть: «Вот это да!» Устали от скучных монет, которые слишком серьезны? Забудьте о них! Homer Simpson – это мемкоин, созданный для веселья и прибыли.

Официальный сайт:
https://homersimpson.fun/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xe3ac999fa3374f98aefc3f71704d52479f79db79

Токеномика и анализ цен Homer Simpson (SIMPSON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Homer Simpson (SIMPSON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 420 000,00T
$ 420 000,00T$ 420 000,00T
Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 151,20K
$ 151,20K$ 151,20K
Исторический максимум:
$ 0,000000000004032
$ 0,000000000004032$ 0,000000000004032
Исторический минимум:
$ 0,000000000000077092
$ 0,000000000000077092$ 0,000000000000077092
Текущая цена:
$ 0,00000000000036
$ 0,00000000000036$ 0,00000000000036

Токеномика Homer Simpson (SIMPSON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Homer Simpson (SIMPSON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SIMPSON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SIMPSON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIMPSON, изучите текущую цену SIMPSON!

Как купить SIMPSON

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История цены Homer Simpson (SIMPSON)

Анализ истории цены SIMPSON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SIMPSON

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.