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Информация о Homer Simpson (SIMPSON) Homer Simpson – мемкоин, который заставит тебя воскликнуть: «Вот это да!» Устали от скучных монет, которые слишком серьезны? Забудьте о них! Homer Simpson – это мемкоин, созданный для веселья и прибыли. Официальный сайт: https://homersimpson.fun/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xe3ac999fa3374f98aefc3f71704d52479f79db79 Купить SIMPSON сейчас!

Токеномика и анализ цен Homer Simpson (SIMPSON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Homer Simpson (SIMPSON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 151,20K $ 151,20K $ 151,20K Исторический максимум: $ 0,000000000004032 $ 0,000000000004032 $ 0,000000000004032 Исторический минимум: $ 0,000000000000077092 $ 0,000000000000077092 $ 0,000000000000077092 Текущая цена: $ 0,00000000000036 $ 0,00000000000036 $ 0,00000000000036 Узнайте больше о цене Homer Simpson (SIMPSON)

Токеномика Homer Simpson (SIMPSON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Homer Simpson (SIMPSON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SIMPSON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SIMPSON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SIMPSON, изучите текущую цену SIMPSON!

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