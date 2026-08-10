Технический анализ Sign (SIGN) за сегодня Страница анализа Sign предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SIGN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Sign ниже. Регистрация

Изменение цены Sign (SIGN) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,006905 -- +2,99% -23,18% -58,43%

Технические индикаторы Sign

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Sign на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 2 Покупка 16 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 2 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,006896 0,006895 R2 0,006895 0,006895 R1 0,006895 0,006895 PP 0,006894 0,006894 S1 0,006894 0,006894 S2 0,006893 0,006894 S3 0,006893 0,006893

Рыночные сигналы Sign Текущий чистый объем открытых ордеров 0,60M $5,34 M $4,73 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,08 M 3-дневные активные продажи $0,07 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $0,21 M 7-дневные активные продажи $0,19 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Sign Чистый приток Цена SIGNUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,01 2026-08-09 -$0,05 M 0,01 2026-08-08 $0,03 M 0,01 2026-08-07 -$0,02 M 0,01 2026-08-06 -$0,03 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Sign (SIGN) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Sign в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч SIGN / USDT $0,006908 $0,006908 $0,006908 -1,09% 7.97M (USDT) Торговля SIGN / USDC $0,006913 $0,006913 $0,006913 -0,74% 7.85M (USDT) Торговля