Токеномика Mars Battle (SHOOT) Откройте для себя ключевую информацию о Mars Battle (SHOOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mars Battle (SHOOT) Mars Battle - это шутер от третьего лица со строениями, построенными игроками, и разрушаемым окружением. Mars Battle - это высокооктановый арена-шутер с изюминкой: игроки соревнуются друг с другом внутри огромных марсианских сооружений или на поверхности Красной планеты. Официальный сайт: https://www.mars4.me/mars-battle Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xbc61e13ca6830fc7f035fd0e90a01cd08be6dcaa Купить SHOOT сейчас!

Токеномика и анализ цен Mars Battle (SHOOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mars Battle (SHOOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,34K $ 15,34K $ 15,34K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 91,73M $ 91,73M $ 91,73M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,032 $ 0,032 $ 0,032 Исторический минимум: $ 0,000116917099378838 $ 0,000116917099378838 $ 0,000116917099378838 Текущая цена: $ 0,0001672 $ 0,0001672 $ 0,0001672 Узнайте больше о цене Mars Battle (SHOOT)

Токеномика Mars Battle (SHOOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mars Battle (SHOOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHOOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHOOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHOOT, изучите текущую цену SHOOT!

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