Токеномика SHILL Token (SHILL) Откройте для себя ключевую информацию о SHILL Token (SHILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SHILL Token (SHILL) Project SEED is a GameFi Metaverse Ecosystem built by a AAA Game Studio that aims to build a mobile-focused blockchain gaming ecosystem that utilizes Multi-Chain Hybrid Technology and integrates Game Hub, GameFi, DAO, ESports, and Growth Program. SHILL Token uses cases include: All in-game transactions Staking to receive various benefits Governance votes to determine the project development Официальный сайт: https://projectseed.com Whitepaper: https://docsend.com/view/5rbetcgn4vvms4ny Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/6cVgJUqo4nmvQpbgrDZwyfd6RwWw5bfnCamS3M9N1fd Купить SHILL сейчас!

Токеномика и анализ цен SHILL Token (SHILL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHILL Token (SHILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 101,91K $ 101,91K $ 101,91K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 357,07M $ 357,07M $ 357,07M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2906 $ 0,2906 $ 0,2906 Исторический минимум: $ 0,000204788939082225 $ 0,000204788939082225 $ 0,000204788939082225 Текущая цена: $ 0,0002854 $ 0,0002854 $ 0,0002854 Узнайте больше о цене SHILL Token (SHILL)

Токеномика SHILL Token (SHILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SHILL Token (SHILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHILL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHILL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHILL, изучите текущую цену SHILL!

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