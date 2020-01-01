Токеномика SHILL Token (SHILL)

Токеномика SHILL Token (SHILL)

Откройте для себя ключевую информацию о SHILL Token (SHILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SHILL Token (SHILL)

Project SEED is a GameFi Metaverse Ecosystem built by a AAA Game Studio that aims to build a mobile-focused blockchain gaming ecosystem that utilizes Multi-Chain Hybrid Technology and integrates Game Hub, GameFi, DAO, ESports, and Growth Program. SHILL Token uses cases include: All in-game transactions Staking to receive various benefits Governance votes to determine the project development

Официальный сайт:
https://projectseed.com
Whitepaper:
https://docsend.com/view/5rbetcgn4vvms4ny
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/6cVgJUqo4nmvQpbgrDZwyfd6RwWw5bfnCamS3M9N1fd

Токеномика и анализ цен SHILL Token (SHILL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHILL Token (SHILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 101,91K
$ 101,91K$ 101,91K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 357,07M
$ 357,07M$ 357,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,2906
$ 0,2906$ 0,2906
Исторический минимум:
$ 0,000204788939082225
$ 0,000204788939082225$ 0,000204788939082225
Текущая цена:
$ 0,0002854
$ 0,0002854$ 0,0002854

Токеномика SHILL Token (SHILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SHILL Token (SHILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHILL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHILL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHILL, изучите текущую цену SHILL!

Как купить SHILL

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История цены SHILL Token (SHILL)

Анализ истории цены SHILL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.