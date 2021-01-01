Токеномика SHIB on SOL (SHIBSOL) Откройте для себя ключевую информацию о SHIB on SOL (SHIBSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SHIB on SOL (SHIBSOL) 50% $SHIB на SOL были отправлены на основной счет! В истинной манере Shib и вдохновленный легендарным сжиганием $SHIB Виталиком в 2021 году, я сделаю то же самое. Желаю сообществу degen Shib Army на Solana всего самого лучшего! Официальный сайт: https://shibonsol.io/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HHbkmJw49HLJehxPh2M16EFuF5CKFNxY1HeBYNY4pump Купить SHIBSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен SHIB on SOL (SHIBSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHIB on SOL (SHIBSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,04751 $ 0,04751 $ 0,04751 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00010454 $ 0,00010454 $ 0,00010454 Узнайте больше о цене SHIB on SOL (SHIBSOL)

Токеномика SHIB on SOL (SHIBSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SHIB on SOL (SHIBSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIBSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIBSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIBSOL, изучите текущую цену SHIBSOL!

Как купить SHIBSOL Заинтересованы в добавлении SHIB on SOL (SHIBSOL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SHIBSOL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SHIBSOL на MEXC прямо сейчас!

История цены SHIB on SOL (SHIBSOL) Анализ истории цены SHIBSOL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SHIBSOL прямо сейчас!

Прогноз цены SHIBSOL Хотите узнать, куда может двигаться SHIBSOL? Наша страница прогноза цены SHIBSOL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SHIBSOL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!