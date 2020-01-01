Токеномика SHIBOO (SHIBOO) Откройте для себя ключевую информацию о SHIBOO (SHIBOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SHIBOO (SHIBOO) Shiboo - это токен, принадлежащий сообществу Casper Network, целью которого является обеспечение сети всеми необходимыми инструментами DeFi для ее пользователей. Официальный сайт: http://www.shiboo.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1_PVnRlHZpAGlVTxYGneE7mW0brOA1EdL/view Обозреватель блоков: https://cspr.live/contract-package/94b4ce46711aa9a778bf472dd257f25588e5d326623a125c5d1d8ceec7455b89 Купить SHIBOO сейчас!

Токеномика и анализ цен SHIBOO (SHIBOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHIBOO (SHIBOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0012 $ 0,0012 $ 0,0012 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00001133 $ 0,00001133 $ 0,00001133 Узнайте больше о цене SHIBOO (SHIBOO)

Токеномика SHIBOO (SHIBOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SHIBOO (SHIBOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIBOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIBOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIBOO, изучите текущую цену SHIBOO!

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