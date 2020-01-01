Токеномика SHIBAI (SHIBAI)

Токеномика SHIBAI (SHIBAI)

Откройте для себя ключевую информацию о SHIBAI (SHIBAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SHIBAI (SHIBAI)

AiShiba создана #AI благодаря вдохновению сообщества #ArbDogeAI. 100% токенов принадлежат сообществу.

Официальный сайт:
https://aishibaog.xyz/
Whitepaper:
https://aishiba.gitbook.io/aishiba-1/overview/our-mission
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0xfa296fca3c7dba4a92a42ec0b5e2138da3b29050

Токеномика и анализ цен SHIBAI (SHIBAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHIBAI (SHIBAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 210 000,00T
$ 210 000,00T$ 210 000,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 31,12K
$ 31,12K$ 31,12K
Исторический максимум:
$ 0,00000000045722
$ 0,00000000045722$ 0,00000000045722
Исторический минимум:
$ 0,000000000000130194
$ 0,000000000000130194$ 0,000000000000130194
Текущая цена:
$ 0,0000000000001482
$ 0,0000000000001482$ 0,0000000000001482

Токеномика SHIBAI (SHIBAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SHIBAI (SHIBAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SHIBAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SHIBAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIBAI, изучите текущую цену SHIBAI!

Как купить SHIBAI

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История цены SHIBAI (SHIBAI)

Анализ истории цены SHIBAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SHIBAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.