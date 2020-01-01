Токеномика SHIBAI (SHIBAI) Откройте для себя ключевую информацию о SHIBAI (SHIBAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SHIBAI (SHIBAI) AiShiba создана #AI благодаря вдохновению сообщества #ArbDogeAI. 100% токенов принадлежат сообществу. Официальный сайт: https://aishibaog.xyz/ Whitepaper: https://aishiba.gitbook.io/aishiba-1/overview/our-mission Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0xfa296fca3c7dba4a92a42ec0b5e2138da3b29050 Купить SHIBAI сейчас!

Токеномика и анализ цен SHIBAI (SHIBAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SHIBAI (SHIBAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 210 000,00T $ 210 000,00T $ 210 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,12K $ 31,12K $ 31,12K Исторический максимум: $ 0,00000000045722 $ 0,00000000045722 $ 0,00000000045722 Исторический минимум: $ 0,000000000000130194 $ 0,000000000000130194 $ 0,000000000000130194 Текущая цена: $ 0,0000000000001482 $ 0,0000000000001482 $ 0,0000000000001482 Узнайте больше о цене SHIBAI (SHIBAI)

Токеномика SHIBAI (SHIBAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SHIBAI (SHIBAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIBAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIBAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIBAI, изучите текущую цену SHIBAI!

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