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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MyShell Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по MyShell Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ MyShell Token (SHELL) за сегодня

Технический анализ MyShell Token (SHELL) за сегодня

Страница анализа MyShell Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SHELL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MyShell Token ниже.

Изменение цены MyShell Token (SHELL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02018--+10,39%-8,94%-48,83%
Узнайте больше о цене MyShell Token

Технические индикаторы MyShell Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MyShell Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 8
Нейтрально 11
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 8Нейтрально 5Покупка 1
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 0Нейтрально 6Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02017
0,02017
R2
0,02017
0,02016
R1
0,02016
0,02016
PP
0,02016
0,02016
S1
0,02015
0,02015
S2
0,02015
0,02015
S3
0,02014
0,02015

Рыночные сигналы MyShell Token

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,63M
$7,10 M
$7,73 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
3-дневные активные покупки
$0,43 M
3-дневные активные продажи
$0,39 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
7-дневные активные покупки
$0,45 M
7-дневные активные продажи
$0,42 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала MyShell Token

Чистый притокЦена SHELLUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,11 M0,02
2026-08-09$0,14 M0,02
2026-08-08-$0,02 M0,02
2026-08-07-$0,02 M0,02
2026-08-06$0,00 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SHELL/USDT
$0,02016
$0,02016$0,02016
-2,27%
5.90M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SHELL в USD

Сумма

SHELL
SHELL
USD
USD

1 SHELL = 0,02018 USD

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