Технический анализ MyShell Token (SHELL) за сегодня Страница анализа MyShell Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SHELL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MyShell Token ниже. Регистрация

Изменение цены MyShell Token (SHELL) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,02018 -- +10,39% -8,94% -48,83%

Технические индикаторы MyShell Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MyShell Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 8 Нейтрально 11 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 8 Нейтрально 5 Покупка 1 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 0 Нейтрально 6 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,02017 0,02017 R2 0,02017 0,02016 R1 0,02016 0,02016 PP 0,02016 0,02016 S1 0,02015 0,02015 S2 0,02015 0,02015 S3 0,02014 0,02015

Рыночные сигналы MyShell Token Текущий чистый объем открытых ордеров -0,63M $7,10 M $7,73 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,04M 3-дневные активные покупки $0,43 M 3-дневные активные продажи $0,39 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,04M 7-дневные активные покупки $0,45 M 7-дневные активные продажи $0,42 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала MyShell Token Чистый приток Цена SHELLUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,11 M 0,02 2026-08-09 $0,14 M 0,02 2026-08-08 -$0,02 M 0,02 2026-08-07 -$0,02 M 0,02 2026-08-06 $0,00 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте MyShell Token (SHELL) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы MyShell Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч SHELL / USDT $0,02016 $0,02016 $0,02016 -2,27% 5.90M (USDT) Торговля