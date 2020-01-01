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Технический анализ ShareX (SHARE) за сегодня

Технический анализ ShareX (SHARE) за сегодня

Страница анализа ShareX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SHARE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ShareX ниже.

Изменение цены ShareX (SHARE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3477--+36,29%+70,60%-1,92%
Узнайте больше о цене ShareX

Технические индикаторы ShareX

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ShareX на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 1
Покупка 22
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3444
0,3443
R2
0,3443
0,3441
R1
0,344
0,344
PP
0,3439
0,3439
S1
0,3436
0,3437
S2
0,3435
0,3436
S3
0,3432
0,3435

Рыночные сигналы ShareX

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,00M
$0,02 M
$0,02 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,00 M
7-дневные активные продажи
$0,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ShareX

Чистый притокЦена SHAREUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SHARE/USDT
$0,3478
$0,3478$0,3478
+4,79%
200.58K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SHARE в USD

Сумма

SHARE
SHARE
USD
USD

1 SHARE = 0,3477 USD

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