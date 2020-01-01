Токеномика SafeMoon (SFM) Откройте для себя ключевую информацию о SafeMoon (SFM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SafeMoon (SFM) SafeMoon Protocol — это токен децентрализованного финансирования (DeFi). Согласно веб-сайту SafeMoon, SafeMoon имеет три функции, которые выполняются во время каждой сделки: отражение, приобретение LP и сжигание. Официальный сайт: https://safemoon.meme/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ELPrcU7qRV3DUz8AP6siTE7GkR3gkkBvGmgBRiLnC19Y Купить SFM сейчас!

Токеномика и анализ цен SafeMoon (SFM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SafeMoon (SFM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,79M $ 11,79M $ 11,79M Исторический максимум: $ 0,0027 $ 0,0027 $ 0,0027 Исторический минимум: $ 0,000000214870478366 $ 0,000000214870478366 $ 0,000000214870478366 Текущая цена: $ 0,00001179 $ 0,00001179 $ 0,00001179 Узнайте больше о цене SafeMoon (SFM)

Токеномика SafeMoon (SFM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SafeMoon (SFM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SFM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SFM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SFM, изучите текущую цену SFM!

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