Токеномика Sentient AI (SETAI) Откройте для себя ключевую информацию о Sentient AI (SETAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Sentient AI (SETAI) Sentient AI – это ИИ-агент, чат-бот и персональный помощник, который генерирует креативные жизненные решения благодаря выдающемуся критическому мышлению и эмпатическим реакциям. Он воспринимает окружающий мир и реагирует на это восприятие с эмпатией и креативностью. Первый ИИ-агент Launchpad, входящий в экосистему SETAI, позволяет инвесторам оптимизировать свои токен-активы и получить доступ к ранним инвестициям в пространстве Web3. Официальный сайт: https://aisentient.net/ Whitepaper: https://setai-agents.gitbook.io/setai-agents Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x5f2ad0a281ea15515c8feff8421cb968cbfe9ae4 Купить SETAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Sentient AI (SETAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Sentient AI (SETAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,059 $ 0,059 $ 0,059 Исторический минимум: $ 0,001489704254069318 $ 0,001489704254069318 $ 0,001489704254069318 Текущая цена: $ 0,001507 $ 0,001507 $ 0,001507 Узнайте больше о цене Sentient AI (SETAI)

Токеномика Sentient AI (SETAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Sentient AI (SETAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SETAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SETAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SETAI, изучите текущую цену SETAI!

Как купить SETAI Заинтересованы в добавлении Sentient AI (SETAI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SETAI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SETAI на MEXC прямо сейчас!

История цены Sentient AI (SETAI) Анализ истории цены SETAI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SETAI прямо сейчас!

Прогноз цены SETAI Хотите узнать, куда может двигаться SETAI? Наша страница прогноза цены SETAI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SETAI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!