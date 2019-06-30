Токеномика SERO (SERO) Откройте для себя ключевую информацию о SERO (SERO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SERO (SERO) SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool. Официальный сайт: https://sero.cash/ Whitepaper: https://sero.cash/en/uploadfile/upload/2019052010565112.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.web.sero.cash/ Купить SERO сейчас!

Токеномика и анализ цен SERO (SERO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SERO (SERO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M Общее предложение: $ 647,37M $ 647,37M $ 647,37M Оборотное предложение: $ 436,82M $ 436,82M $ 436,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,59M $ 2,59M $ 2,59M Исторический максимум: $ 0,48 $ 0,48 $ 0,48 Исторический минимум: $ 0,003187564058042448 $ 0,003187564058042448 $ 0,003187564058042448 Текущая цена: $ 0,003994 $ 0,003994 $ 0,003994 Узнайте больше о цене SERO (SERO)

Токеномика SERO (SERO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SERO (SERO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SERO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SERO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SERO, изучите текущую цену SERO!

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