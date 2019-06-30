Что такое ()

"SERO는 스마트 계약을 지원하고 프라이버시 코인 및 익명 자산의 발행을 가능하게 하는 차세대 프라이버시 블록체인입니다. Ethereum의 비공개 버전으로 알려진 SERO는 ZCash에서 사용하는 것보다 성능이 우수한 암호화 방법인 영지식 증명을 사용합니다. 기본 익명 거래를 통해 SERO는 분산 응용 프로그램을 위한 세계 최초의 진정한 개인 정보 보호 플랫폼입니다. 또한 SERO는 POW 합의 기반 블록체인보다 네트워크 보안 및 성능이 훨씬 우수한 가장 진보된 POW + POS 합의를 채택합니다. 이 프로젝트는 전 IDG 공동 창립자 Mr. Suyang Zhang, LD Capital 및 Quantum Investment Fund가 투자했습니다. 현재 F2Pool과 같은 주요 마이닝 풀과 협업하고 있습니다."

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