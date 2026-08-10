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Технический анализ Sentient (SENT) за сегодня

Технический анализ Sentient (SENT) за сегодня

Страница анализа Sentient предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SENT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Sentient ниже.

Изменение цены Sentient (SENT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01349---1,03%-2,88%-19,37%
Узнайте больше о цене Sentient

Технические индикаторы Sentient

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Sentient на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 10
Покупка 11
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 6Покупка 5
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 4Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01346
0,01345
R2
0,01345
0,01345
R1
0,01345
0,01345
PP
0,01344
0,01344
S1
0,01344
0,01344
S2
0,01343
0,01344
S3
0,01343
0,01343

Рыночные сигналы Sentient

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,32M
$2,48 M
$2,80 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,08 M
3-дневные активные продажи
$0,09 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,19 M
7-дневные активные продажи
$0,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Sentient

Чистый притокЦена SENTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,01
2026-08-09-$0,02 M0,01
2026-08-08-$0,02 M0,01
2026-08-07-$0,09 M0,01
2026-08-06$0,04 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SENT/USDT
$0,01348
$0,01348$0,01348
0,00%
4.37M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SENT в USD

Сумма

SENT
SENT
USD
USD

1 SENT = 0,01349 USD

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