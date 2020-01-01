Токеномика MetaDOS (SECOND)

Токеномика MetaDOS (SECOND)

Откройте для себя ключевую информацию о MetaDOS (SECOND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о MetaDOS (SECOND)

MetaDOS - это бесплатная игра нового поколения в жанре "Королевская битва" на ПК и мобильных устройствах, использующая концепцию "время как валюта" и ориентированная на киберспорт.

Официальный сайт:
https://metados.com
Whitepaper:
https://wiki.metados.com/
Обозреватель блоков:
https://snowtrace.io/address/0x7979871595b80433183950Ab6c6457752B585805

Токеномика и анализ цен MetaDOS (SECOND)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetaDOS (SECOND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 118,06K
$ 118,06K$ 118,06K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 3,30B
$ 3,30B$ 3,30B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 358,00K
$ 358,00K$ 358,00K
Исторический максимум:
$ 0,015
$ 0,015$ 0,015
Исторический минимум:
$ 0,000043953378179126
$ 0,000043953378179126$ 0,000043953378179126
Текущая цена:
$ 0,0000358
$ 0,0000358$ 0,0000358

Токеномика MetaDOS (SECOND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MetaDOS (SECOND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SECOND, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SECOND.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SECOND, изучите текущую цену SECOND!

Как купить SECOND

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История цены MetaDOS (SECOND)

Анализ истории цены SECOND помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.