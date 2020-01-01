Токеномика MetaDOS (SECOND) Откройте для себя ключевую информацию о MetaDOS (SECOND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MetaDOS (SECOND) MetaDOS - это бесплатная игра нового поколения в жанре "Королевская битва" на ПК и мобильных устройствах, использующая концепцию "время как валюта" и ориентированная на киберспорт. Официальный сайт: https://metados.com Whitepaper: https://wiki.metados.com/ Обозреватель блоков: https://snowtrace.io/address/0x7979871595b80433183950Ab6c6457752B585805 Купить SECOND сейчас!

Токеномика и анализ цен MetaDOS (SECOND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetaDOS (SECOND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 118,06K $ 118,06K $ 118,06K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 3,30B $ 3,30B $ 3,30B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 358,00K $ 358,00K $ 358,00K Исторический максимум: $ 0,015 $ 0,015 $ 0,015 Исторический минимум: $ 0,000043953378179126 $ 0,000043953378179126 $ 0,000043953378179126 Текущая цена: $ 0,0000358 $ 0,0000358 $ 0,0000358 Узнайте больше о цене MetaDOS (SECOND)

Токеномика MetaDOS (SECOND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MetaDOS (SECOND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SECOND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SECOND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SECOND, изучите текущую цену SECOND!

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