Токеномика Stake.link (SDL) Откройте для себя ключевую информацию о Stake.link (SDL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Stake.link (SDL) Stake.link — первая в своем роде платформа для ликвидного делегированного стейкинга, обеспечивающая совместимость с DeFi и стейкинг Chainlink. Созданная ведущим разработчиком экосистемы Chainlink, компанией LinkPool, платформа работает на базе лучших операторов узлов Chainlink и управляется DAO stake.link. Гибкая архитектура совместного стейкинга stake.link поддерживает концепцию стейкинга Chainlink и расширяет возможности участия в сети Chainlink. Официальный сайт: https://stake.link Whitepaper: https://docs.stake.link/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xA95C5ebB86E0dE73B4fB8c47A45B792CFeA28C23 Купить SDL сейчас!

Токеномика и анализ цен Stake.link (SDL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Stake.link (SDL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,6898 $ 4,6898 $ 4,6898 Исторический минимум: $ 0,07149385474343004 $ 0,07149385474343004 $ 0,07149385474343004 Текущая цена: $ 0,3851 $ 0,3851 $ 0,3851 Узнайте больше о цене Stake.link (SDL)

Токеномика Stake.link (SDL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Stake.link (SDL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SDL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SDL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SDL, изучите текущую цену SDL!

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